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Макаров: Депутаты ЗакСа привьются от коронавируса после врачей, учителей и соцработников. Хотя некоторые вакцину уже получили

Депутаты Заксобрания Петербурга пройдут вакцинацию от коронавируса после того, как прививку получат медики, учителя и социальные работники. Об этом 13 января на брифинге в Мариинском дворце сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».

«Депутаты, другие сотрудники должны вакцинироваться, но после того, как врачи, учителя и социальные работники получат вакцину. Прошу заметить: депутаты вакцинируются (у нас несколько человек таких), если не приходил кто-то, это место занимал кто-то из депутатов. И я обязательно буду вакцинироваться только после того, как я вам сказал. Ну какими глазами я буду смотреть вам в лицо, если сейчас побегу впереди планеты всей?» — сказал председатель ЗакСа.

По мнению Макарова, прививаться от COVID-19 необходимо.

Ранее в этот день стало известно, что в Петербург привезли еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые в ближайшее время должны развезти по прививочным пунктам.

Накануне «Фонтанка» писала, как Петербург столкнулся с дефицитом вакцины.

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Комментарии (5)

Cashmare
дадада, и за границу уеду лечиться, если что, чтобы место в больнице не занимать, оно простым людям нужнее
265029431
Верное решение, молодцы! Главное, чтобы сначала вакцину получили те, кто стоит в первых рядах обороны. Эти люди сейчас - щит между всеми людьми планеты и вирусом.
265029641
Благородный поступок со стороны депутатов. Надеюсь, что остальные оценят это. Благодаря подобным акциям и подчеркивается наш характер Петербурга и его жителей и депутатов.
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