Макаров: Депутаты ЗакСа привьются от коронавируса после врачей, учителей и соцработников. Хотя некоторые вакцину уже получили

Депутаты Заксобрания Петербурга пройдут вакцинацию от коронавируса после того, как прививку получат медики, учителя и социальные работники. Об этом 13 января на брифинге в Мариинском дворце сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».



«Депутаты, другие сотрудники должны вакцинироваться, но после того, как врачи, учителя и социальные работники получат вакцину. Прошу заметить: депутаты вакцинируются (у нас несколько человек таких), если не приходил кто-то, это место занимал кто-то из депутатов. И я обязательно буду вакцинироваться только после того, как я вам сказал. Ну какими глазами я буду смотреть вам в лицо, если сейчас побегу впереди планеты всей?» — сказал председатель ЗакСа.

