В Петербурге мужчина не смог выбраться из сугроба и погиб от холода

Полицейские устанавливают личность мужчины, который скончался после затянувшейся прогулки в Петродворцовом районе Петербурга. Он не смог самостоятельно подняться с промёрзшей земли, помощь не успела.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне около девяти вечера человека на обочине в Стрельне заметили сотрудники чрезвычайных служб, маршрут которых пролегал через перекрёсток Волхонского шоссе и Фронтовой улицы. Мужчина лет пятидесяти на вид был в полубессознательном состоянии и замёрз настолько, что уже не мог говорить.

