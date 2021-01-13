В Петербурге мужчина не смог выбраться из сугроба и погиб от холода

Полицейские устанавливают личность мужчины, который скончался после затянувшейся прогулки в Петродворцовом районе Петербурга. Он не смог самостоятельно подняться с промёрзшей земли, помощь не успела.
Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне около девяти вечера человека на обочине в Стрельне заметили сотрудники чрезвычайных служб, маршрут которых пролегал через перекрёсток Волхонского шоссе и Фронтовой улицы. Мужчина лет пятидесяти на вид был в полубессознательном состоянии и замёрз настолько, что уже не мог говорить.
Ему вызвали скорую помощь, но до больницы не довезли: прохожий скончался в карете. Точную причину смерти установят судмедэксперты, по предварительной версии, ею стало переохлаждение. Не обошлось и без алкоголя — предполагается, что перебравший спиртного местный житель упал в кювет и не смог своими силами выбраться на дорогу. Документов, телефона или других вещей, которые бы помогли с идентификацией, у умершего не нашли.
Синоптики отмечали, что морозный вторник может стать самым тёплым днём на неделе. Температура воздуха в течение суток составляла от -9 до -13 градусов. В ближайшие дни столбик термометра будет понижаться.