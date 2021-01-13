В Петербурге в ближайшие дни температура будет понемногу снижаться, но ясного неба при этом не предвидится. Возможен снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января в городе ожидается облачная погода, днём местами слабый снег, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 12–14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

14 и 15 января тоже ожидается слабый снег. В ночь на четверг будет местами до минус 20 градусов, а днём до минус 17. В пятницу — ещё на градус ниже.