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Мороз — да, солнце — нет. В Петербурге холодает под «одеялом» облачности

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В Петербурге в ближайшие дни температура будет понемногу снижаться, но ясного неба при этом не предвидится. Возможен снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января в городе ожидается облачная погода, днём местами слабый снег, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 12–14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

14 и 15 января тоже ожидается слабый снег. В ночь на четверг будет местами до минус 20 градусов, а днём до минус 17. В пятницу — ещё на градус ниже.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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