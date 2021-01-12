Мороз и солнце уходят из Петербурга. Сегодня температура будет повышаться, но только один день. Уже завтра придёт новая волна холода.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в Северной столице ожидается облачная погода, временами небольшой снег, днём слабая метель, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 13, днём она составит минус 7–9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в воскресном прогнозе отмечал, что вторник будет самым тёплым днём на этой неделе.