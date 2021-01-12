Мороз и солнце уходят из Петербурга. Сегодня температура будет повышаться, но только один день. Уже завтра придёт новая волна холода.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в Северной столице ожидается облачная погода, временами небольшой снег, днём слабая метель, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 13, днём она составит минус 7–9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в воскресном прогнозе отмечал, что вторник будет самым тёплым днём на этой неделе.
В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 12 января зафиксировано в 1987 году, минус 34, а самое тёплое — в 2009 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».
13 и 14 января, по прогнозу Северо-Западного УГМС, тоже возможен снег, завтра даже слабая метель, погода останется облачной, но уже с прояснениями. Температура будет снижаться, в ночь на четверг она может опуститься до минус 20.