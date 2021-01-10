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На неделе в Петербурге ожидается небольшое потепление, а затем — вторая волна арктического холода

В понедельник, 11 января, на востоке Ленинградской области ночью ожидается понижение температуры воздуха до минус 25–27 градусов, на дорогах местами гололедица. Об этом предупреждает областное МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 12 и 13 января в регионе возможна слабая метель, на дорогах снова местами гололедица.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

Ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook подводит погодные итоги праздников в Петербурге (и новогодний дождь с температурой плюс 2 градуса, и ночные морозы до минус 14) и даёт прогноз на ближайшие дни. «Первая рабочая неделя обещает быть холодной, лишь во вторник температура воздуха будет близка к норме, и вновь не обойдётся без снега», — предсказывает Леус.

В понедельник морозный антициклон сменит идущий с запада тёплый атмосферный фронт. Ночью может быть побит температурный рекорд (до минус 16–18 градусов), днём придут облака, а ближе к вечеру потеплеет до минус 9–11 градусов и пойдёт небольшой снег.

Во вторник на фоне циклона мороз будет отступать (ночью минус 10–12 градусов, днём минус 5–7). Это предположительно будет самый тёплый день недели. В среду влияние циклона начнёт ослабевать, температура понизится на 2–3 градуса, но всё ещё будет облачно и снежно.

А вот в четверг ожидается вторая, ещё более сильная волна арктического холода. «На передовые позиции в атмосфере выйдет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, слабый снег пройдёт лишь местами. При этом ночью -17…-19°, днем -13…-15°. В пятницу погода изменится мало, ночью -18…-20°, днем -13…-15°», — пишет синоптик.

Только в субботу, с подходом нового атмосферного фронта, а затем и в воскресенье морозы начнут отступать.

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Комментарии (2)

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