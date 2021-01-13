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Умерший в аптеке петербуржец болел коронавирусом

У 54-летнего мужчины, скончавшегося в аптеке Приморского района Петербурга, был подтверждён коронавирус. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 13 января.

Специалисты выяснили, что причиной смерти стал инфаркт.

3 января 54-летний петербуржец пришёл в аптеку на Коломяжском проспекте. Посетитель отдал в кассу рецепт на лекарства, которые применяют при лечении коронавируса, затем стал задыхаться и упал на пол. Сотрудники аптеки вызвали скорую, но спасти горожанина не удалось.

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Комментарии (6)

265029141
По-хорошему бы надо разобраться, почему человек больной коронавирусом с подтвержденным диагнозом (рецепт был именно на лекартсва от коронавируса) не был на изоляции и свобоно ходил по улице, в т.ч. в аптеку. Может быть потому, что не получил от врача обещанных бесплатных лекарств от ковида и вынужден был идти за ними в аптеку?((
Swift_
.... записали как умершего от коронавируса тоже ?
vader
Господи, да какая разница, чем он болел???
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