Умерший в аптеке петербуржец болел коронавирусом

У 54-летнего мужчины, скончавшегося в аптеке Приморского района Петербурга, был подтверждён коронавирус. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 13 января.



Специалисты выяснили, что причиной смерти стал инфаркт.



3 января 54-летний петербуржец пришёл в аптеку на Коломяжском проспекте. Посетитель отдал в кассу рецепт на лекарства, которые применяют при лечении коронавируса, затем стал задыхаться и упал на пол. Сотрудники аптеки вызвали скорую, но спасти горожанина не удалось.

