Скончавшегося в аптеке петербуржца сгубил инфаркт

Причиной смерти 54-летнего мужчины в аптеке Петербурга стал инфаркт. К такому выводу пришли специалисты. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 12 января.



По данным нашего издания, мужчина проживал один на Аэродромной улице.



Днём 3 января горожанин скончался в аптеке на Коломяжском проспекте. Посетитель отдал фармацевту рецепт на препараты, которые применяют при лечении коронавируса, затем начал задыхаться и упал на пол. Приехавшие медики скорой оказались бессильны.

