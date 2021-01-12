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Скончавшегося в аптеке петербуржца сгубил инфаркт

Причиной смерти 54-летнего мужчины в аптеке Петербурга стал инфаркт. К такому выводу пришли специалисты. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 12 января.

По данным нашего издания, мужчина проживал один на Аэродромной улице.

Днём 3 января горожанин скончался в аптеке на Коломяжском проспекте. Посетитель отдал фармацевту рецепт на препараты, которые применяют при лечении коронавируса, затем начал задыхаться и упал на пол. Приехавшие медики скорой оказались бессильны.

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Комментарии (2)

doorbal_
а что я говорил! Инсульт!? Не слишком далёк от истины.
Alex000
Вспомню таки.

Кто тут в обсуждении тогда негодовал, что аптекари "сальбутамольчику задыхающемуся не дали"?

Никогда больше ничего никому не советуйте. Потому что даже если бы он сам не скончался - ваш совет его добил бы с большой долей вероятности.
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