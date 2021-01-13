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«Коммерсантъ»: Глава «Россетей» Павел Ливинский может уйти на работу в правительство. На его место прочат гендиректора «Ленэнерго»

Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский в скором времени может перейти на работу в департамент энергетики, который создается в правительстве России. Далее его видят в министерстве.

О предполагаемых перестановках 13 января пишет «Коммерсантъ». Источники издания полагают, что назначение Ливинского будет промежуточным и далее он уйдет непосредственно в Министерство энергетики, однако «Россети» официально это не прокомментировали. Кресло Ливинского в «Россетях», по данным «Коммерсанта», может занять гендиректор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин. В компании «Фонтанке» заявили, что не комментируют данную информацию.

Напомним, в прошлом году был выбран новый состав исполнительного аппарата «Россетей». В частности, исполнительным директором стал Андрей Муров, председатель правления «ФСК ЕЭС», входящего в «Россети». Перед этим президент Владимир Путин одобрил передачу функции единоличного исполнительного органа «ФСК ЕЭС» гендиректору «Россетей» Павлу Ливинскому.

В «Ленэнерго» в прошлом году также прошли изменения: акционеры приняли решение о реорганизации компании в виде присоединения к ней нескольких дочерних организаций: «Царскосельской энергетической компании», «Курортэнерго», «Петродворцовой электросети» и «Санкт-Петербургских электрических сетей». Этого ждали не один год.

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») — оператор электрических сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает — 80 регионов Российской Федерации. Компания управляет 2,37 млн километров линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА..Численность персонала Группы компаний «Россети» — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

ПАО «Россети Ленэнерго» — одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Россети Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110–0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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