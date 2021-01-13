«Коммерсантъ»: Глава «Россетей» Павел Ливинский может уйти на работу в правительство. На его место прочат гендиректора «Ленэнерго»

Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский в скором времени может перейти на работу в департамент энергетики, который создается в правительстве России. Далее его видят в министерстве.
О предполагаемых перестановках 13 января пишет «Коммерсантъ». Источники издания полагают, что назначение Ливинского будет промежуточным и далее он уйдет непосредственно в Министерство энергетики, однако «Россети» официально это не прокомментировали. Кресло Ливинского в «Россетях», по данным «Коммерсанта», может занять гендиректор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин. В компании «Фонтанке» заявили, что не комментируют данную информацию.
Напомним, в прошлом году был выбран новый состав исполнительного аппарата «Россетей». В частности, исполнительным директором стал Андрей Муров, председатель правления «ФСК ЕЭС», входящего в «Россети». Перед этим президент Владимир Путин одобрил передачу функции единоличного исполнительного органа «ФСК ЕЭС» гендиректору «Россетей» Павлу Ливинскому.
В «Ленэнерго» в прошлом году также прошли изменения: акционеры приняли решение о реорганизации компании в виде присоединения к ней нескольких дочерних организаций: «Царскосельской энергетической компании», «Курортэнерго», «Петродворцовой электросети» и «Санкт-Петербургских электрических сетей». Этого ждали не один год.