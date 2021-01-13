«Коммерсантъ»: Глава «Россетей» Павел Ливинский может уйти на работу в правительство. На его место прочат гендиректора «Ленэнерго»

Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский в скором времени может перейти на работу в департамент энергетики, который создается в правительстве России. Далее его видят в министерстве.



О предполагаемых перестановках 13 января пишет «Коммерсантъ». Источники издания полагают, что назначение Ливинского будет промежуточным и далее он уйдет непосредственно в Министерство энергетики, однако «Россети» официально это не прокомментировали. Кресло Ливинского в «Россетях», по данным «Коммерсанта», может занять гендиректор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин. В компании «Фонтанке» заявили, что не комментируют данную информацию.

