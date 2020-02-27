Андрею Мурову прочат кресло первого зама в «Россетях». Его ФСК ЕЭС может лишиться самостоятельности
Нынешнему главе ПАО «ФСК ЕЭС» Андрею Мурову предложено кресло первого заместителя руководителя «Россетей» Павла Ливинского. Об этом 27 февраля со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».
Интрига этой новости в том, что в обозримом будущем Андрею Мурову, если он не сменит должность, может оказаться нечем руководить. Его пост, как ожидается, может быть ликвидирован, а управлять хозяйством ФСК ЕЭС будут напрямую «Россети». В связи с этим Мурова якобы и приглашают в команду государственного энергохолдинга.
Андрей Муров — средний сын экс-главы ФСО России Евгения Мурова. Он пришел в энергетический бизнес в 2012 году, заняв пост исполнительного директора госхолдинга МРСК. О бизнесе его сына Никиты в Петербурге и его проблемах читайте в материале Евгения Вышенкова на «Фонтанке».