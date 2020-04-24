В исполнительный аппарат «Россетей» выбраны топ-менеджеры ФСК ЕЭС во главе с Андреем Муровым. Это может означать начало слияния компаний

По данным «Фонтанки», голосование в заочной форме прошло накануне. В новой конфигурации у генерального директора ПАО «Россети» Игоря Ливинского четыре первых заместителя. Одним из них – и одновременно исполнительным директором – станет Андрей Муров, председатель правления ФСК ЕЭС и член совета директоров «Россетей». Он является средним сыном экс-главы ФСО России Евгения Мурова; в энергетический бизнес пришел в 2012 году, заняв пост исполнительного директора госхолдинга МРСК. О том, что он может стать заместителем Ливинского, сообщалось в феврале.

Еще одним первым замдиректора «Россетей» станет Александр Зарагацкий, который сейчас является первым заместителем Мурова в правлении ФСК ЕЭС. Как и Муров, он выходец из Петербурга, 14 лет работал в Законодательном собрании, возглавлял аппарат председателя ЗакСа и получил прозвище «51-й депутат» за ключевую роль, которую играл в парламенте в бытность председателем Вадима Тюльпанова.



Что характерно, на ступеньку ниже него в иерархии окажутся еще два человека из правления ФСК ЕЭС. Один из них — Алексей Мольский, который на данный момент вместе с Зарагацким является первым зампредом Мурова; в «Россетях» Мольский будет отвечать за инвестиции в капстроительство. Второй – Мария Тихонова, она займется корпоративным управлением.



Еще одним «первым замом» станет нынешняя замгендиректора «Россетей» Лариса Романовская. Ее кандидатуру в начале апреля выдвинуло правительство РФ в новый состав директоров ФСК ЕЭС. Четвертым назначат действующего замдиректора и одновременно главного инженера «Россетей» Андрея Майорова.

