В исполнительный аппарат «Россетей» выбраны топ-менеджеры ФСК ЕЭС во главе с Андреем Муровым. Это может означать начало слияния компаний
Совет директоров ПАО «Россети» одобрил новый состав исполнительного аппарата компании. Исполнительным директором назначен Андрей Муров, председатель правления «ФСК ЕЭС», а одним из первых замдиректоров станет бывший «51-й депутат» петербургского Законодательного собрания.
По данным «Фонтанки», голосование в заочной форме прошло накануне. В новой конфигурации у генерального директора ПАО «Россети» Игоря Ливинского четыре первых заместителя. Одним из них – и одновременно исполнительным директором – станет Андрей Муров, председатель правления ФСК ЕЭС и член совета директоров «Россетей». Он является средним сыном экс-главы ФСО России Евгения Мурова; в энергетический бизнес пришел в 2012 году, заняв пост исполнительного директора госхолдинга МРСК. О том, что он может стать заместителем Ливинского, сообщалось в феврале.
Еще одним первым замдиректора «Россетей» станет Александр Зарагацкий, который сейчас является первым заместителем Мурова в правлении ФСК ЕЭС. Как и Муров, он выходец из Петербурга, 14 лет работал в Законодательном собрании, возглавлял аппарат председателя ЗакСа и получил прозвище «51-й депутат» за ключевую роль, которую играл в парламенте в бытность председателем Вадима Тюльпанова.
Что характерно, на ступеньку ниже него в иерархии окажутся еще два человека из правления ФСК ЕЭС. Один из них — Алексей Мольский, который на данный момент вместе с Зарагацким является первым зампредом Мурова; в «Россетях» Мольский будет отвечать за инвестиции в капстроительство. Второй – Мария Тихонова, она займется корпоративным управлением.
Еще одним «первым замом» станет нынешняя замгендиректора «Россетей» Лариса Романовская. Ее кандидатуру в начале апреля выдвинуло правительство РФ в новый состав директоров ФСК ЕЭС. Четвертым назначат действующего замдиректора и одновременно главного инженера «Россетей» Андрея Майорова.
ФСК ЕЭС входит в группу компаний «Россети» (у «Россетей» более 80% акций), являясь самым большим из ее дочерних и зависимых обществ. В конце февраля «Коммерсантъ» сообщил, что затянувшийся спор https://www.kommersant.ru/doc/4267664 о необходимости консолидации электросетевого комплекса в России сдвинулся с мертвой точки: по данным издания, президент Владимир Путин одобрил передачу функции единоличного исполнительного органа ФСК ЕЭС гендиректору «Россетей» Павлу Ливинскому. Это будет означать, что «Россети» смогут управлять ФСК ЕЭС напрямую.
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,35 млн. километров линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
ПАО «ФСК ЕЭС» (бренд «Россети ФСК ЕЭС») – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. Является самым большим ДЗО группы компаний «Россети». В зоне ответственности «Россетей» ФСК ЕЭС находятся 146 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью 352 тыс. МВА.