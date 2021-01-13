ВОЗ: За последнюю неделю установлен рекорд по приросту заболевших коронавирусом с начала пандемии

Количество заболевших коронавирусом в мире за последнюю неделю выросло почти на 5 млн человек (4 млн 953 тыс. 758 случаев). Как сообщается 13 января в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это новый рекорд по приросту заразившихся.



Предыдущий максимум по количеству заболевших был зафиксирован с 14 по 20 декабря (4 млн 612 тыс. 790). ВОЗ подчеркивает, что за последние 7 дней тенденция по росту заболеваемости возобновилась. Количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 20% по сравнению с прошлой неделей. Растет и число смертей — за 7 дней зафиксировано 85436 летальных исходов (на 11% больше, чем за прошлую неделю).

