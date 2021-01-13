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ВОЗ: За последнюю неделю установлен рекорд по приросту заболевших коронавирусом с начала пандемии

Количество заболевших коронавирусом в мире за последнюю неделю выросло почти на 5 млн человек (4 млн 953 тыс. 758 случаев). Как сообщается 13 января в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это новый рекорд по приросту заразившихся.

Предыдущий максимум по количеству заболевших был зафиксирован с 14 по 20 декабря (4 млн 612 тыс. 790). ВОЗ подчеркивает, что за последние 7 дней тенденция по росту заболеваемости возобновилась. Количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 20% по сравнению с прошлой неделей. Растет и число смертей — за 7 дней зафиксировано 85436 летальных исходов (на 11% больше, чем за прошлую неделю).

Отметим, к росту вернулась и коронавирусная статистика в Петербурге — как по заболевшим, так и по смертям от коронавируса.

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Комментарии (4)

vader
Обратите внимание, что нам всегда дают только абсолютные величины, а не проценты прироста. Но ведь, например, +100 к 10 и +100 к 100000 - очень разные плюс сто. Так что учитывая общее количество заболевших, получается, что заболеваемость замедляется.
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Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения, первоначально, почти всё население...
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