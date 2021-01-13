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Ежедневная статистика смертей от коронавируса растёт в Петербурге и России. Город снова первый по стране

После минимального за месяц количества смертей в ковидной статистике за сутки Петербург вернул первое место по летальным исходам. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 13 января, в городе 78 новых умерших.

Москва опустилась на вторую строчку — в столице скончались 76 человек. На третьем месте Московская область, где за сутки подтвердили смерть 26 человек. В Ленобласти за этот же период зарегистрировали пять летальных случаев.

Всего российские регионы за прошедший день отчитались о 566 смертях. Накануне их было 531, ещё днём ранее — 436. В Петербурге под конец новогодних праздников подтвердили минимальное за месяц количество умерших — 50. После этого в статистику попало ещё меньше смертей (42), но дальнейшего падения не произошло, и накануне оперштаб сообщил о 68 новых летальных исходах.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в России от COVID-19 скончались 63 370 человек. Из них 12 173 умерли в Москве, 8 566 — в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

265029051
В РСВО чтобы отключить радиоточку, требуют личного посещения единственного на весь город отделения. Вот записались только на февраль. Ни через Госуслуги, ни через сеть МФЦ, ни через интернет в 2021 году нельзя, видно не дошла ещё цивилизация до нас. Каждый день люди вынуждены добираться в это отделение РСВО транспортом и в основном общественным. Могу только сказать что чиновники в Санкт-Петербурге только делают вид что борются с пандемией, вынуждая людей к скученности в поездках туда-обратно. Думаю что это касается не только РСВО.
sakorol
маски надоть носить тогда и смертей будет меньше
Vikosa
Нет никакой статистики . Пишут плюс минус 60-80 человек в день. Лень даже придумывать какие то другие цифры, их потом ещё может объяснять придется ... А так все привыкли , что в среднем 70, как будто норма уже какая то стала
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