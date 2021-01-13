Ежедневная статистика смертей от коронавируса растёт в Петербурге и России. Город снова первый по стране

После минимального за месяц количества смертей в ковидной статистике за сутки Петербург вернул первое место по летальным исходам. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 13 января, в городе 78 новых умерших.

Москва опустилась на вторую строчку — в столице скончались 76 человек. На третьем месте Московская область, где за сутки подтвердили смерть 26 человек. В Ленобласти за этот же период зарегистрировали пять летальных случаев.

Всего российские регионы за прошедший день отчитались о 566 смертях. Накануне их было 531, ещё днём ранее — 436. В Петербурге под конец новогодних праздников подтвердили минимальное за месяц количество умерших — 50. После этого в статистику попало ещё меньше смертей (42), но дальнейшего падения не произошло, и накануне оперштаб сообщил о 68 новых летальных исходах.