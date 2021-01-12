В Колумбии не знают, что делать с наследством Пабло Эскобара. И речь не о наркотиках, а о бегемотах

Колумбийские власти столкнулись с проблемой в виде гиппопотамов, которые плодятся слишком быстро и угрожают местной фауне. Впервые их привёз в страну наркобарон Пабло Эскобар в 80-х годах. И теперь потомки нескольких особей угрожают захватить страну и оставить без еды капибар. Об этом сообщает The Washington Post.
Первые четыре бегемота были привезены в тайне для частного загородного поместья Эскобара Hacienda Napoles, находящегося недалеко от колумбийской столицы. После смерти наркобарона в 1993 году на месте его усадьбы появился тематический парк. В течение следующих десятилетий бегемоты свободно плодились и наслаждались жизнью. В итоге их стало несколько десятков. Ученые считают, что к 2040 году популяция животных может увеличиться до 1500 особей, а это уже чуть ли не национальная катастрофа.
Родина гиппопотамов — Африка, в пригородах Боготы они нарушают природный баланс, загрязняя местные водоемы и съедая фрукты, которыми, например, питаются местные капибары. А ещё бегемоты нападают на людей.
Гуманные способы контроля за популяцией не подходят. Кастрировать этих животных сложно и затратно. Их репродуктивные органы трудно найти, в особенности у самок. Эколог Натали Кастельбланко-Мартинес из Университета Кинтана-Роо в Мексике считает, что единственной эффективной стратегией борьбы с гиппопотамами является убийство 30 особей в год. Однако охота на бегемотов на сегодняшний день в Колумбии запрещена.