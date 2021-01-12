Антивирусный бизнес, рыбки и виртуальная реальность. Кому помог — и не помог — проект «Фонтанки» «Покупай у своих»

Участники «Покупай у своих» встретились на пяти видеоконференциях и рассказали 67 историй спасения бизнеса.

Как они работали

Некоторым предпринимателям для того, чтобы спасти бизнес, пришлось переключиться на выпуск товаров первой необходимости — медицинских масок и защитной одежды. Среди таких предприятий — шоколадная фабрика; ее упаковочное оборудование идеально подошло для производства вещей, которые во время локдауна стали пользоваться куда большим спросом, чем сладости. Благодаря возможности быстро переориентироваться на пошив масок, фирма — производитель поварской одежды практически не останавливала производство, а владелица микропредприятия по пошиву кукольных костюмов спасла семью от голода и нашла новых заказчиков на свою основную продукцию среди покупателей защитных изделий.

В то же время коронавирус разогнал спрос на некоторые «самоизоляционные» товары. Основатель фирмы, производящей «растущие» столы, смог объяснить апрельский всплеск продаж тем, что, оставшись на самоизоляции, родители сосредоточились на образовании и здоровье детей. Но для большинства счастливчиков прибыль во время пандемии стала сюрпризом: аквариумные рыбки и птички отлично продавались даже с доставкой, на ландшафтную студию буквально посыпались заказы, а меломаны решили, что карантин — самое время пополнить коллекцию виниловых пластинок.



Во время самоизоляции многие участники малого бизнеса были вынуждены искать новые каналы сбыта. Когда начался карантин, петербургское издательство, выпускающее детские настольные игры и тетради, решило срочно переводить ассортимент в те сегменты рынка, которые точно будут работать, и буквально за несколько дней заключило договоры с сервисами доставки продуктов.

Владелец специализированного магазина пазлов во время карантина создал огромную базу покупателей, обзвонив клиники и бухгалтерии. «Откликнулось 99% аудитории», — сообщил генеральный директор фирмы Вячеслав Савельев на второй видеоконференции проекта «Покупай у своих».

Поставщики услуг, которые, казалось бы, и вовсе не могли работать во время самоизоляции, нашли интересные способы взаимодействия с клиентами. Так компания-разработчик и установщик противоугонных систем организовала выезд мастеров на дом к клиентам, семейная мебельная мастерская проводила замеры онлайн и встречалась с покупателями в ZOOMе, а юные воспитанники школы единоборств и фехтования на протяжении трех месяцев нарабатывали технику и скорость перед экраном монитора.



Когда закрылись торговые комплексы и кинотеатры, клубы виртуальной реальности запустили новую услугу — доставка оборудования на дом с подключением и настройкой. Фирма и по сей день работает в ограниченном режиме. «Торговым комплексам не объясняют, как работать с нашим видом деятельности, все ТРК себя хотят подстраховать, но в 121-м постановлении нет прямого запрета на нашу деятельность, — говорит генеральный директор Илья Седёлкин. — Некоторые ТРК нас закрыли, мы подключили юристов и сослались на законодательную базу — нам в итоге разрешили работать при соблюдении всех требований безопасности». По его словам, модель работы перед праздниками сместилась на аренду VR-оборудования для домашнего использования, каждый шлем предварительно обрабатывается специальными средствами.

А проект «Покупай у своих» старался поддержать

«Фонтанка» провела небольшой опрос среди участников «Покупай у своих», в ходе которого выяснилось, что половина петербургских предпринимателей, которые отметили свою фирму на карте проекта, нашли новых заказчиков и получили моральную поддержку.



«Участие в проекте «Покупай у своих» привело к нам несколько наших теперь уже постоянных клиентов, — говорит Александр Масловский, генеральный директор фирмы, которая занимается освещением. — Это было несколько подрядчиков, которым нужны были светодиодные светильники для их объектов, а также несколько коммерческих предприятий, которые в момент вынужденной паузы на производстве начали модернизацию своих производств».

«Для достаточно инициативных бизнесменов вы и так уже делаете много полезных шагов. Мы просто безынициативные, — шутит Квазар Козлов, директор компании, сдающей в аренду звук и свет для шоу. — Cпасибо за вашу работу!»

«Я не знаю ни одного интернет-ресурса или медиа, чтобы бесплатно поддерживали и рекламировали предприятия малого бизнеса. Хороший проект, я рассматриваю его как бесплатную информационную, рекламную поддержку небольших предприятий. Покупатели находят нас благодаря вашему проекту», — благодарит Андрей Тарабанов, поставщик красной икры с Камчатки и Сахалина.

