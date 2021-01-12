FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Над Ленинградской областью столкнулись два атмосферных вихря. На западе начинает задувать

Штормовое предупреждение объявило 12 января ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасатели, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупреждают, что начиная с 12–15 часов в западных районах региона ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15–17 м/с.

Сегодня над областью борются два атмосферных вихря, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Западная половина находится под влиянием передней части атлантического циклона, а на востоке сохраняет своё влияние гребень морозного арктического антициклона. Поэтому на западе возможен небольшой снег, а на востоке — временами солнце (облачность с прояснениями) и до минус 18 градусов.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

С завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, в Петербурге снова станет холоднее. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такую погоду нестандартной ситуацией.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний