Штормовое предупреждение объявило 12 января ГУ МЧС по Ленинградской области.
Спасатели, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупреждают, что начиная с 12–15 часов в западных районах региона ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15–17 м/с.
Сегодня над областью борются два атмосферных вихря, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Западная половина находится под влиянием передней части атлантического циклона, а на востоке сохраняет своё влияние гребень морозного арктического антициклона. Поэтому на западе возможен небольшой снег, а на востоке — временами солнце (облачность с прояснениями) и до минус 18 градусов.
С завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, в Петербурге снова станет холоднее. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такую погоду нестандартной ситуацией.