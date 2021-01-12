«В центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте. — Прим. ред.) закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — цитирует Вильфанда РИА Новости 12 января.

Последний раз такие сильные морозы в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил синоптик. «Там температура ниже нормы на 7–10 градусов, — говорит Вильфанд. — Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было».

Аномально холодная погода продержится как минимум до субботы. «Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов… Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели — в пятницу и субботу», — рассказал глава Гидрометцентра. С каждым днём температура будет опускаться всё ниже. К четвергу аномалия достигнет 7–8 градусов, а к субботе — 10.

Причина морозов — нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России. «Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», — отметил синоптик.