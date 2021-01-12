В ДТП с троллейбусом на Васильевском острове утром 12 января пострадал один человек. Он получил травмы средней степени тяжести, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», около 6:30 на Большом проспекте, у пересечения с 9 линией, троллейбус 1-го маршрута стоял на остановке, когда ему в лоб приехало такси. В троллейбусе все целы.

Видеозапись момента ДТП есть в распоряжении «Фонтанки». На ролике видно, как такси со своей полосы уходит влево, пересекает встречную, с искрами задевает поребрик и врезается в стоящий троллейбус.