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Таксист, как показывает видео, приехал в стоящий троллейбус на Большом со встречной полосы

В ДТП с троллейбусом на Васильевском острове утром 12 января пострадал один человек. Он получил травмы средней степени тяжести, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», около 6:30 на Большом проспекте, у пересечения с 9 линией, троллейбус 1-го маршрута стоял на остановке, когда ему в лоб приехало такси. В троллейбусе все целы.

Видеозапись момента ДТП есть в распоряжении «Фонтанки». На ролике видно, как такси со своей полосы уходит влево, пересекает встречную, с искрами задевает поребрик и врезается в стоящий троллейбус.

Фонтанка.ру

По информации пресс-службы ГУ МВД, общественный транспорт был без пассажиров. Пострадал 36-летний мужчина из легкового автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

Alex000
Странненькое ДТП. Уснул / стало плохо / потерял сознание?
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