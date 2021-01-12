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На Васильевском такси «прилетело в лоб» стоящему на остановке троллейбусу

Утром 12 января в разных районах Петербурга в ДТП попал городской электротранспорт.

В 06:30 на перекрёстке 8–9 линий В.О. и Большого проспекта «такси прилетело в лоб остановившемуся на остановке троллейбусу», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Яндекс» демонстрирует пробку на 9-й линии.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В Приморском районе, на пересечении улиц Долгоозерной и Авиаконструкторов, по словам очевидцев, «трамвай забодал «Мерседес».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Судя по всему, эти аварии обошлись без серьёзных травм.

Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 08:10, составляет обычные для этого времени суток 4 балла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

_Igor_
Всё к чему прикасается Yandex превращается в г***о.
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