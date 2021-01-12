Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена. Отправить хотят посла

США направили России приглашение на инаугурацию нового главы администрации США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.
Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне: «Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]».
В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации избранного президента. Но, по его словам, как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено.
Организаторы инаугурации объявляли, что церемония пройдет в усеченном формате, в условиях антикоронавирусных ограничений. Решено было не проводить парад и сильно сократить количество пригласительных билетов на церемонию и число аккредитованных журналистов.