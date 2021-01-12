Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена. Отправить хотят посла

США направили России приглашение на инаугурацию нового главы администрации США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне: «Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]».

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации избранного президента. Но, по его словам, как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено.