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Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена. Отправить хотят посла

США направили России приглашение на инаугурацию нового главы администрации США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне: «Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]».

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что посол Антонов может присутствовать на инаугурации избранного президента. Но, по его словам, как таковое представительство других стран на этом мероприятии не предусмотрено.

Организаторы инаугурации объявляли, что церемония пройдет в усеченном формате, в условиях антикоронавирусных ограничений. Решено было не проводить парад и сильно сократить количество пригласительных билетов на церемонию и число аккредитованных журналистов.

Очередные президентские выборы, в которых принимали участие действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, состоялись в США 3 ноября 2020 года. 14 декабря прошло голосование коллегии выборщиков, которое подтвердило победу Байдена. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (6)

Djnyana
Шойгу надо бы отправить, если он не под санкциями - хоть какое-то, но - "военное присутствие"! )
DrDick
А чего Путина не пригласили? Он стал нерукопожатным?
Виктор Рыбаков
Вот какого-нибудь Петросяна в шутовском колпаке и послать на инаугурацию маразматика!
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