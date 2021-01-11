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Сотрудники посольства РФ в Мадриде, взявшиеся за самодельные лопаты после снегопада, вызвали восторг местных жителей

Сотрудники российской дипмиссии в Мадриде самостоятельно расчистили подъезд к зданию посольства, не дожидаясь снегоуборочных машин. Лопаты пришлось делать самим. Фотоотчёт о проделанной работе посольство опубликовало 11 января на своей странице в Facebook.

«Местные жители подходили к россиянам, чтобы выразить уважение и благодарность за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда — самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены посольским «кулибиным» С.Верхоглядовым», — рассказали в дипмиссии.

Посол Юрий Корчагин тоже взялся за лопату — вместе с помощниками он раскапывал свою резиденцию.

Циклон «Филомена» буквально замёл столицу Испании, временно заблокировав дороги. Снегопад был назван самым сильным за 120 лет. Погибли четыре человека. Как сообщалось ранее, местным жителям, не привыкшим к такой погоде, пришлось использовать для борьбы с осадками подручные средства — в ход пошли тележки, палки, совки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Rosso
А как же соль? Самый экологичный по версии нашего комблага способ борьбы со снегом????!!!
265024291
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..........
вадики
откуда в мадриде мотоблоки или снегоуборочные машины???Муниципалитет не закупал же???
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