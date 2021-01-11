Сотрудники российской дипмиссии в Мадриде самостоятельно расчистили подъезд к зданию посольства, не дожидаясь снегоуборочных машин. Лопаты пришлось делать самим. Фотоотчёт о проделанной работе посольство опубликовало 11 января на своей странице в Facebook.
«Местные жители подходили к россиянам, чтобы выразить уважение и благодарность за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда — самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены посольским «кулибиным» С.Верхоглядовым», — рассказали в дипмиссии.
Посол Юрий Корчагин тоже взялся за лопату — вместе с помощниками он раскапывал свою резиденцию.
Циклон «Филомена» буквально замёл столицу Испании, временно заблокировав дороги. Снегопад был назван самым сильным за 120 лет. Погибли четыре человека. Как сообщалось ранее, местным жителям, не привыкшим к такой погоде, пришлось использовать для борьбы с осадками подручные средства — в ход пошли тележки, палки, совки.