По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря. В Испании погибли четыре человека.
Как сообщает 10 января ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, большинство инцидентов связано с падением снега и наледи с деревьев и крыш, также зафиксированы происшествия во время уборки снега. Администрация префектуры Ниигата попросила Силы самообороны Японии направить к ним отряд военнослужащих, чтобы очистить крыши домов престарелых: они под весом осадков могут обрушиться. «Тяжёлый снег» — так подписывают видеоролики из Японии в YouTube.
Руководство префектуры Фукуи в центральной части Японии попросило военных помочь с ликвидацией автомобильного затора, в котором застряли более тысячи транспортных средств.
Непогода в Японии продолжается с середины недели. Местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.
В Испании жертвами снегопада (о котором «Фонтанка» уже писала) стали четыре человека. Машину с мужчиной и женщиной в Андалусии унесла река. Другой мужчина был найден под снегом. Также погиб один бездомный в провинции Сарагоса, передаёт РИА Новости.
Буря Филомена принесла на Пиренейский полуостров снегопад, дождь и сильный ветер. Мадрид 9 января полностью парализовало, работа всего наземного и авиатранспорта была практически остановлена. В ближайшие дни в регионе ожидается дальнейшее снижение температуры.
Жители Мадрида 10 января вышли на улицы, чтобы попытаться расчистить от снега подходы к подъездам и гаражам. Лопаты оказались далеко не у всех, поэтому в ход идут любые подручные средства — тележки, палки, совки. Длинные очереди выстроились в пекарни, люди запасаются хлебом, рассказывает и показывает РИА Новости.