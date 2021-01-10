По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря. В Испании погибли четыре человека.

Как сообщает 10 января ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, большинство инцидентов связано с падением снега и наледи с деревьев и крыш, также зафиксированы происшествия во время уборки снега. Администрация префектуры Ниигата попросила Силы самообороны Японии направить к ним отряд военнослужащих, чтобы очистить крыши домов престарелых: они под весом осадков могут обрушиться. «Тяжёлый снег» — так подписывают видеоролики из Японии в YouTube.