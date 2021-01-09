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Мадрид парализован из-за снегопада века. Авиарейсы и футбольные матчи отменяют, люди пересели в собачьи упряжки

Фото: скрин  Aejay Pro

Отменой сотен авиарейсов и футбольных матчей в Мадриде обернулся сильный снегопад, который продолжается с 8 января. Высота снежного покрова превышает 20–30 см.

Ожидается, что снег будет идти всю субботу, 9 января. Из-за непогоды улицы Мадрида опустели, а кафе и магазины закрылись. Люди начали передвигаться на собачьих упряжках.

Около 300 рейсов были отменены в международном аэропорту Мадрид-Барахас. Он полностью парализован. Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» был перенесен.

Местные СМИ уже назвали обрушившуюся на город стихию «снегопадом века». Согласно прогнозу, погодные условия начнут улучшаться лишь в воскресенье, а с 11 января Испанию ждет резкое похолодание.

Фото: скрин  Aejay Pro
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

265012451
Живу в Мадриде - вчера начал публикации в инсте: @artylampel
263895321
Пусть как в северной России поживут хоть пару тройку дней. Почувствуют все "прелести" зимы.
Владислав М
Красивый снежный день, чего паникуют непонятно!?
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