Отменой сотен авиарейсов и футбольных матчей в Мадриде обернулся сильный снегопад, который продолжается с 8 января. Высота снежного покрова превышает 20–30 см.
Ожидается, что снег будет идти всю субботу, 9 января. Из-за непогоды улицы Мадрида опустели, а кафе и магазины закрылись. Люди начали передвигаться на собачьих упряжках.
Около 300 рейсов были отменены в международном аэропорту Мадрид-Барахас. Он полностью парализован. Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» был перенесен.
🇪🇸 Ла Лига страдает из-за шторма 💨— Матч ТВ (@MatchTV) January 9, 2021
«Реал» не мог улететь в Памплону четыре часа, «Атлетик» не смог приземлиться в Мадриде, игроки «Райо Вальекано» выталкивают машины на дорогах, а игру «Атлетико» с басками перенесли:https://t.co/rFiMYa2NBJ
📹 инстаграм «Райо» pic.twitter.com/pMoieS7QKd
Местные СМИ уже назвали обрушившуюся на город стихию «снегопадом века». Согласно прогнозу, погодные условия начнут улучшаться лишь в воскресенье, а с 11 января Испанию ждет резкое похолодание.
If you think that 2021 was going to turn everything back to normal. This is sunny Spain and hot Madrid right now #Filomena [vid author unknown] pic.twitter.com/vAsfn8zPeG— ᵖⁱˡᵃʳ ᵐᵃʳᶜᵒˢ (@PilarMarcos) January 8, 2021