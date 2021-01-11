В Петербурге в праздники за злостные нарушения закрыли 15 баров и ресторанов

Злостные нарушители из числа предприятий общепита, которые продолжили работать в праздники, несмотря на запреты в Петербурге, понесли заслуженное наказание за свою деятельность, сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.



«Примерно за все праздники, с 30 декабря по 10 января, было выявлено потенциально около 300 предприятий, которые могли нарушать. Из них подтвердились 73. Было составлено 73 протокола. Злостных нарушений было выявлено всего 15. Эти предприятия общественного питания были опечатаны, и их деятельность была приостановлена. Также были составлены около 300 протоколов в отношении физических лиц, посещавших эти заведения», — рассказал он 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург».