Посетителей пяти заведений в центре города и владельцев ресторанов, которые работали в ночное время, несмотря на запрет, оштрафуют. Об этом 10 января сообщается в телеграм-канале пресс-службы администрации Петербурга.

Пять заведений-нарушителей были выявлены по итогам рейдов представителей власти за последние трое суток. Объекты общепита, которые нарушили запрет на прием гостей в ночное время, расположены в центре Петербурга: на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. В отношении владельцев этих заведений ведется работа по возбуждению административного производства, максимальный штраф по которому — до 300 тысяч рублей для юрлиц.