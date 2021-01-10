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В центре Петербурга 5 ресторанов и 200 их посетителей ждут штрафы за веселье в ночное время

Посетителей пяти заведений в центре города и владельцев ресторанов, которые работали в ночное время, несмотря на запрет, оштрафуют. Об этом 10 января сообщается в телеграм-канале пресс-службы администрации Петербурга.

Пять заведений-нарушителей были выявлены по итогам рейдов представителей власти за последние трое суток. Объекты общепита, которые нарушили запрет на прием гостей в ночное время, расположены в центре Петербурга: на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. В отношении владельцев этих заведений ведется работа по возбуждению административного производства, максимальный штраф по которому — до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Кроме того, штраф ждет и почти 200 человек, которые находились в этих заведениях после 23:00.

В состав группы контролеров, напомним, входят сотрудники комитетов по промышленной политике и контролю за имуществом, а также сотрудники Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы о временном запрете на ведение деятельности и опечатали пять помещений. В СК зарегистрировали пять материалов по фактам возможного нарушения по 238-й статье Уголовного кодекса — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
В заголовке автор использовал термин "заведения", что может быть превратно истолковано и кинуть тень на нашу цветущую, российскую действительность. Новость подана от имени города, но не исключено, что автор иностранный агент и клеврет западного образа жизни.
Борт 54
Как начать? Как выгнать этих?
TresAmigos
Особенно смешно по поводу штрафа посетителям. Фонтанка стоически умалчивает о том что ни один из этих штрафов оплачен не будет и законным не является-т.к. посетитель бара сам по себе ничего не нарушает даже по сим кривым правилам
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