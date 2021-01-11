«Поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов». Опубликована резолюция об импичменте Трампа за «подстрекательство к мятежу»

Нижняя палата американского Конгресса официально обнародовала проект резолюции об импичменте 45-го президента США за несколько дней до конца его полномочий.
«Демократы из Палаты представителей официально обнародовали свою резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу в понедельник, обвиняя его в «подстрекательстве к мятежу» за его роль в беспорядках в Капитолии», — сообщает 11 января CNN.
В тексте документа говорится, что республиканца обвиняют в «тяжких преступлениях и проступках». Якобы Трамп неоднократно допускал ложные утверждения о победе на выборах, что и привело к штурму Капитолия. «Тем самым президент Трамп поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов», — подчеркивается в проекте резолюции. Подписавшиеся уверены, что своими действиями уходящий с поста глава государства нанес вред народу Америки.
Резолюция — это лишь первый шаг на пути к голосованию по импичменту, которое, возможно, произойдет в среду, 13 января. Если до этого дойдет, то Дональд Трамп станет первым президентом в истории США, которому во второй раз будет объявлен импичмент. Первая попытка была предпринята в 2019 году.
Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.