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Меланья Трамп заговорила. Первая леди США осудила штурм Капитолия

Меланья Трамп призвала сограждан воздержаться от насилия.

«Я разочарована и раздосадована тем, что произошло на прошлой неделе. <...> Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие неприемлемо», — цитирует 11 января заявление первой леди США CNN.

По ее словам, некоторые люди хотят использовать трагические события в личных целях, поэтому вокруг штурма Капитолия распространяются «непристойные сплетни» и «необоснованные нападки».

Меланья Трамп выразила соболезнования всем пострадавшим во время событий 6 января.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка. Глава полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.

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