Меланья Трамп заговорила. Первая леди США осудила штурм Капитолия

Меланья Трамп призвала сограждан воздержаться от насилия.



«Я разочарована и раздосадована тем, что произошло на прошлой неделе. <...> Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие неприемлемо», — цитирует 11 января заявление первой леди США CNN.

По ее словам, некоторые люди хотят использовать трагические события в личных целях, поэтому вокруг штурма Капитолия распространяются «непристойные сплетни» и «необоснованные нападки».

Меланья Трамп выразила соболезнования всем пострадавшим во время событий 6 января.