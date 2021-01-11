Меланья Трамп заговорила. Первая леди США осудила штурм Капитолия

Меланья Трамп призвала сограждан воздержаться от насилия.
«Я разочарована и раздосадована тем, что произошло на прошлой неделе. <...> Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие неприемлемо», — цитирует 11 января заявление первой леди США CNN.
По ее словам, некоторые люди хотят использовать трагические события в личных целях, поэтому вокруг штурма Капитолия распространяются «непристойные сплетни» и «необоснованные нападки».
Меланья Трамп выразила соболезнования всем пострадавшим во время событий 6 января.
Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка. Глава полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.