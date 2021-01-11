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«Ситуация ужасная». Экс-глава полиции Капитолия заявил, что ему мешали защищать Конгресс от сторонников Трампа

Подавший в отставку глава полиции Капитолия Стивен Санд сообщил о неудачной попытке получить помощь для противодействия сторонникам Дональда Трампа.

«Уходящий в отставку начальник полиции Капитолия США заявил, что сотрудники службы безопасности Палаты представителей и Сената воспрепятствовали его попыткам вызвать Национальную гвардию», — сообщает 11 января Reuters.

Стивен Санд рассказал, что у полиции была информация о готовящейся демонстрации. Они знали и то, что поддержать Дональда Трампа приедет больше людей, чем обычно. По словам Санда, его начальство «неохотно предпринимало формальные шаги по вызову Нацгвардии». Он также попросил у службы безопасности Палаты представителей и Сената, чтобы силовики были переведены в режим готовности, если ему понадобится быстрая поддержка, однако эта просьба была отклонена. Во время штурма начальник полиции Капитолия докладывал, что «ситуация ужасная».

Заявление Санда противоречит словам помощника министра обороны Кенета Рапуно о том, что Пентагон предлагал помощь полиции Капитолия, но получил отказ.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка. Глава полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.

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Комментарии (1)

arbidol
Ситуация была ужасной?
Да нет, она была бы ужасной, если бы конгрессменам не дали сбежать.
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