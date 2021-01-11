«Ситуация ужасная». Экс-глава полиции Капитолия заявил, что ему мешали защищать Конгресс от сторонников Трампа

Подавший в отставку глава полиции Капитолия Стивен Санд сообщил о неудачной попытке получить помощь для противодействия сторонникам Дональда Трампа.
«Уходящий в отставку начальник полиции Капитолия США заявил, что сотрудники службы безопасности Палаты представителей и Сената воспрепятствовали его попыткам вызвать Национальную гвардию», — сообщает 11 января Reuters.
Стивен Санд рассказал, что у полиции была информация о готовящейся демонстрации. Они знали и то, что поддержать Дональда Трампа приедет больше людей, чем обычно. По словам Санда, его начальство «неохотно предпринимало формальные шаги по вызову Нацгвардии». Он также попросил у службы безопасности Палаты представителей и Сената, чтобы силовики были переведены в режим готовности, если ему понадобится быстрая поддержка, однако эта просьба была отклонена. Во время штурма начальник полиции Капитолия докладывал, что «ситуация ужасная».
Заявление Санда противоречит словам помощника министра обороны Кенета Рапуно о том, что Пентагон предлагал помощь полиции Капитолия, но получил отказ.