Пелоси назвала Трампа «помешанным» и предположила, что у России есть компромат

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат, и назвала его «помешанным».



«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — сказала Пелоси в интервью CBS 11 января.



«К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, — помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него», — добавила Пелоси.

