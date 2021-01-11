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Пелоси назвала Трампа «помешанным» и предположила, что у России есть компромат

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат, и назвала его «помешанным».

«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — сказала Пелоси в интервью CBS 11 января.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, — помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него», — добавила Пелоси.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к Конституции США о прекращении полномочий президента и приступить к процедуре импичмента. Ожидается, что вопрос будет вынесен на рассмотрение 11 января. Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов.

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