FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Демократы готовят Трампу импичмент из-за захвата Капитолия

Действующему президенту США Дональду Трампу грозит импичмент. Как сообщает 9 января агентство Reuters, об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

«Члены палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность. На случай, если он не сделает этого, я поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к конституции США о прекращении полномочий президента и приступить к процедуре импичмента. Соответственно, палата использует любой вариант отстранения Трампа от власти», — заявила Пелоси на встрече с однопартийцами.

Ожидается, что вопрос об импичменте будет вынесен на рассмотрение 11 января. Демократы считают, что Трамп занимался «подстрекательством к мятежу», сообщает телеканал NBC. Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Swift_
.... похоже Трампа всё-же развели, организовав через провокаторов этот лайт штурм с фотосессиями. Когда бушевали BLM, Конгресс был окружён спецназом в несколько рядов, а тут собирается 100 тыс. митинг и стоит жалкая цепочка полицейских. Итог - все усилия Трампа тут-же множатся на ноль, как и попытки его сторонников опротестовать итоги, Доня вынужден быстро сделать лапки к верху, с голосованием в Конгрессе уложились в рекордные 2 часа фактически без баталий.
Piter Russo
Шоу должно продолжаться и чем громче тем лучше. Других то проблем в штатах нет, а хромую утку добить желает каждый демократ.
RemyMartin
Странный нынче скрепоносец пошёл, Трампушка ему санкций насовал по самые помидоры, а они за него вой вселенский в интернетиках устраивают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний