Демократы готовят Трампу импичмент из-за захвата Капитолия

Действующему президенту США Дональду Трампу грозит импичмент. Как сообщает 9 января агентство Reuters, об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.
«Члены палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность. На случай, если он не сделает этого, я поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к конституции США о прекращении полномочий президента и приступить к процедуре импичмента. Соответственно, палата использует любой вариант отстранения Трампа от власти», — заявила Пелоси на встрече с однопартийцами.
Ожидается, что вопрос об импичменте будет вынесен на рассмотрение 11 января. Демократы считают, что Трамп занимался «подстрекательством к мятежу», сообщает телеканал NBC. Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января.