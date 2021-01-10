Холода не испугали любителей природы из Петербурга. Фотографы готовы мёрзнуть ради редких кадров.
Поползня на Елагином острове и клестов в Приморском районе, добывающих пропитание, снял фотограф Антон Кубышкин. Фотографии и видео выложены 10 января в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
На ролике видно, как клёст, раздвигая и отделяя чешуйки от шишки мощным клювом, ловко достаёт языком семена.
Основу питания клестов-еловиков составляют семена елей, дополнением могут стать семена пихт, сосен и лиственниц, летом беспозвоночные. Клесты достают семена из закрытых и открытых шишек, иногда собирают рассыпанные на снегу или на земле. Обилие еловых шишек является необходимым условием при выборе клестами места размножения. Но ель плодоносит не каждый год, поэтому эти птицы — кочующий вид — постоянно меняют места гнездования. Орнитологи их называют «птицы-цыгане». Клесты могут гнездиться круглый год. Брачный период смещается на осень, зиму и раннюю весну в зависимости от сроков созревания и наибольшей доступности семян. Вне времени гнездования клесты кочуют стаями до 30–40 птиц.
А одна из знаменитых сов с Елагина продолжает спать, да так, что заметить её непросто.