По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до минус 12–14 градусов, в пригородах местами до минус 17 градусов, днём будет минус 10–12. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление стабильно.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист ООО «Центр «Фобос» Михаил Леус в Facebook. По его данным, минимальная температура воздуха составила минус 13,8, а в Ленинградской области холоднее всего было в Винницах — минус 27,3 градуса. Днём в области будет минус 11–17 градусов. Такие значения на 8–9 градусов ниже климатической нормы, отмечает Леус.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 10 января зафиксировано в 1987 году, минус 35, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 8 градусов, напоминает «Яндекс». Его показания на 9:45 отличаются от данных Леуса и Росгидромета. В Петербурге минус 18 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы, объявляет «Яндекс».

Как рассказывают читатели «Фонтанки», по данным датчиков температуры на 10 часов утра, в Рыбацком минус 17 градусов, а в Колпинском районе – минус 20.

