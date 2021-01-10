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Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы, в области было почти минус 30

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

В Санкт-Петербурге всё холоднее и холоднее: погоду продолжает определять антициклон. Морозы начнут отступать ближе ко вторнику.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до минус 12–14 градусов, в пригородах местами до минус 17 градусов, днём будет минус 10–12. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление стабильно.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист ООО «Центр «Фобос» Михаил Леус в Facebook. По его данным, минимальная температура воздуха составила минус 13,8, а в Ленинградской области холоднее всего было в Винницах — минус 27,3 градуса. Днём в области будет минус 11–17 градусов. Такие значения на 8–9 градусов ниже климатической нормы, отмечает Леус.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 10 января зафиксировано в 1987 году, минус 35, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 8 градусов, напоминает «Яндекс». Его показания на 9:45 отличаются от данных Леуса и Росгидромета. В Петербурге минус 18 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы, объявляет «Яндекс».

Как рассказывают читатели «Фонтанки», по данным датчиков температуры на 10 часов утра, в Рыбацком минус 17 градусов, а в Колпинском районе – минус 20.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

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Комментарии (8)

ADVISER
"напоминает «Яндекс». Его показания на 9:45 отличаются от данных Леуса и Росгидромета. В Петербурге минус 18 градусов" - я еще в 2009 г. объяснял Яндексу, что некорректно температуру в аэропорту Пулково объявлять температурой в Спб. Зимой при низких Т и слабом ветре разница может достигать и бОльших значений (до 10-12 гр.) При сильном ветре зимой или весной-летом-осенью таких перепадов не бывает.
Агроном аэродрома
Идёт борьба козла с ослом? Т.е. теплоснабжающих алегархов с глобально-потепляющими?
Валерий Мазнев
Ни фига себе новость- в России в январе -прохладно....
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