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Из-за снега в Краснодаре упал купол спорткомплекса. Детей вывели за час до этого

В Краснодаре 10 января под тяжестью налипшего снега просел купол спорткомплекса «Екатеринодар». Об этом сообщает городская администрация.

Прибывший на место ЧП заместитель главы города Антон Смертин подтвердил, что воздухоопорная крыша опустилась именно из-за налипания мокрого снега. «Пострадавших нет. По информации МБУ «Дирекция спортивных объектов», четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до этого. На момент опускания крыши в залах никого не было, — сказал Смертин.

Оседая, купол прорвался, придётся ремонтировать полотно. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться всю ночь.

Спортивный комплекс «Екатеринодар» — это здание с воздухоопорным куполом, в нём проводятся различные тренировочные занятия и спортивные мероприятия.

В Краснодаре весь день идёт снег, причём вчера там было +15, а сегодня уже +2. Авиарейсы отменяют и переносят.

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Комментарии (1)

hal9000
"Год торгуй два воруй..а три в яме сиди"..)
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