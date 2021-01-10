«Температурные качели» закрыли краснодарский аэропорт имени Екатерины II. Он ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с расчисткой аэродрома от снега.



Часть рейсов отменена, сообщает 10 января официальная группа аэропорта «ВКонтакте».



«По данным на 14:50, задержан 21 рейс. Отменено 5 рейсов из Краснодара: АК «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, АК «ЮтЭйр» в Сочи, а также АК «Россия» и «Победа» в Санкт-Петербург», — говорится в релизе.



В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» уточнили, что пока по метеоусловиям задерживается и вылет рейса 6317 «Санкт-Петербург — Краснодар». Предварительное время вылета: после 18:00 мск.

