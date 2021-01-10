«Температурные качели» закрыли краснодарский аэропорт имени Екатерины II. Он ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с расчисткой аэродрома от снега.
Часть рейсов отменена, сообщает 10 января официальная группа аэропорта «ВКонтакте».
«По данным на 14:50, задержан 21 рейс. Отменено 5 рейсов из Краснодара: АК «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, АК «ЮтЭйр» в Сочи, а также АК «Россия» и «Победа» в Санкт-Петербург», — говорится в релизе.
В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» уточнили, что пока по метеоусловиям задерживается и вылет рейса 6317 «Санкт-Петербург — Краснодар». Предварительное время вылета: после 18:00 мск.
Синоптики пока скептически и осторожно говорят о прекращении снегопада. Накануне днём в кубанской столице столбики термометров поднимались до +15°, временами шёл дождь. А уже сегодня температура воздуха была всего +2°.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег возможен в Краснодаре и в первый рабочий день нового года — 11 января, а также временами в течение всей следующей недели. При этом весь регион будет кататься на «температурных качелях».
Как писала «Фонтанка», из-за метели в Оренбурге за 8 часов задержали рейс в Петербург.