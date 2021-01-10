Пассажиры рейса «Оренбург — Петербург» на 8 часов задержались на Урале из-за непогоды

Метель и ледяной дождь закрыли аэропорт имени Гагарина в Оренбурге. В нем застряли летевшие в Петербург в последний день каникул.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия» 10 января, самолёт с пассажирами был полностью готов к вылету по расписанию в 04:45 мск, однако командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров в здание аэровокзала из соображений безопасности.



Часть пассажиров вернулась обратно в город, остальным компания предоставила размещение в гостинице, горячее питание и напитки. Непогода продлилась до 13:00 мск.

