Пассажиры рейса «Оренбург — Петербург» на 8 часов задержались на Урале из-за непогоды

Метель и ледяной дождь закрыли аэропорт имени Гагарина в Оренбурге. В нем застряли летевшие в Петербург в последний день каникул.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия» 10 января, самолёт с пассажирами был полностью готов к вылету по расписанию в 04:45 мск, однако командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров в здание аэровокзала из соображений безопасности.
Часть пассажиров вернулась обратно в город, остальным компания предоставила размещение в гостинице, горячее питание и напитки. Непогода продлилась до 13:00 мск.
Вылет рейса планируется выполнить после 15:00 мск. Согласно докладу командира, на антиобледенительную обработку воздушного судна будет затрачено дополнительное время.
В расписании аэропорта «Пулково» ожидаемое время прилета пока обозначено как 17:20.