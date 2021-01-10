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Пассажиры рейса «Оренбург — Петербург» на 8 часов задержались на Урале из-за непогоды

Метель и ледяной дождь закрыли аэропорт имени Гагарина в Оренбурге. В нем застряли летевшие в Петербург в последний день каникул.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия» 10 января, самолёт с пассажирами был полностью готов к вылету по расписанию в 04:45 мск, однако командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров в здание аэровокзала из соображений безопасности.

Часть пассажиров вернулась обратно в город, остальным компания предоставила размещение в гостинице, горячее питание и напитки. Непогода продлилась до 13:00 мск.

Вылет рейса планируется выполнить после 15:00 мск. Согласно докладу командира, на антиобледенительную обработку воздушного судна будет затрачено дополнительное время.

В расписании аэропорта «Пулково» ожидаемое время прилета пока обозначено как 17:20.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Да, в Поволжье почти сутки мощный снегопад. По улицам трудно проехать, во дворы лучше совсем не соваться.
Anton Keiran
Аэропорт Гагарин - в Саратове..
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