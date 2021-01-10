Авиакомпания «Россия» внесла корректировки в расписание рейсов в Краснодар из Петербурга и обратно из-за продолжающегося в столице Кубани снегопада.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 10 января, предварительное время вылета рейса 6317 «Санкт-Петербург — Краснодар» назначено после 19:15 мск. Рейс 6318 из аэропорта имени Екатерины II назначен после 22:15 мск.



Еще один петербургский рейс — 6313 — назначен после 19:20 мск. А предварительное время вылета рейса 6314 из Краснодара в Северную столицу назначено после 23:00 мск.

