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Снегопад в Краснодаре продлевает каникулы путешественников. Пассажиры одного из рейсов в Петербург смогут еще посмотреть из окна трансфера на Ростов

Авиакомпания «Россия» внесла корректировки в расписание рейсов в Краснодар из Петербурга и обратно из-за продолжающегося в столице Кубани снегопада.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 10 января, предварительное время вылета рейса 6317 «Санкт-Петербург — Краснодар» назначено после 19:15 мск. Рейс 6318 из аэропорта имени Екатерины II назначен после 22:15 мск.

Еще один петербургский рейс — 6313 — назначен после 19:20 мск. А предварительное время вылета рейса 6314 из Краснодара в Северную столицу назначено после 23:00 мск.

«Рейс 6316 будет выполнен из аэропорта Ростов, пассажирам авиакомпания оперативно организовала трансфер из Краснодара в Ростов на автобусе. Предварительное время вылета назначено после 20:00 мск», — сообщают в АК «Россия».

Один рейс — 6320 — из кубанской столицы в северную — отменен.

Как сообщает официальная группа краснодарского аэропорта, прием воздушных судов ограничен до 20:00 в связи с продолжающимся усилением осадков.

«Пассажирам в терминале начали выдавать горячее питание. С ними работают представители авиакомпаний», — говорится в релизе.

«Фонтанка» писала, что погода на Кубани фактически сделала финт: вчера было +15, а сегодня уже +2 и снегопад.

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Комментарии (2)

Swift_
Крыму то хоть со снегопадами повезёт ?
265015241
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
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