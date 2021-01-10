Авиакомпания «Россия» внесла корректировки в расписание рейсов в Краснодар из Петербурга и обратно из-за продолжающегося в столице Кубани снегопада.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 10 января, предварительное время вылета рейса 6317 «Санкт-Петербург — Краснодар» назначено после 19:15 мск. Рейс 6318 из аэропорта имени Екатерины II назначен после 22:15 мск.
Еще один петербургский рейс — 6313 — назначен после 19:20 мск. А предварительное время вылета рейса 6314 из Краснодара в Северную столицу назначено после 23:00 мск.
«Рейс 6316 будет выполнен из аэропорта Ростов, пассажирам авиакомпания оперативно организовала трансфер из Краснодара в Ростов на автобусе. Предварительное время вылета назначено после 20:00 мск», — сообщают в АК «Россия».
Один рейс — 6320 — из кубанской столицы в северную — отменен.
Как сообщает официальная группа краснодарского аэропорта, прием воздушных судов ограничен до 20:00 в связи с продолжающимся усилением осадков.
«Пассажирам в терминале начали выдавать горячее питание. С ними работают представители авиакомпаний», — говорится в релизе.
«Фонтанка» писала, что погода на Кубани фактически сделала финт: вчера было +15, а сегодня уже +2 и снегопад.