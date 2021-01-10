Погибший индонезийский «Боинг» попал в зону сильной турбулентности

Самолет индонезийской компании Sriwijaya Air перед крушением в Яванском море попал в зону сильной турбулентности, однако условия были пригодны для взлета и посадки. Об этом сообщил 10 января представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики страны Дэни Сэптиади, пишет ТАСС.

Специалист пояснил, что в радиусе 15 километров от места взлета «Боинга» наблюдались сильная облачность, гроза и осадки. Соответственно, все воздушные суда в этом районе должны были испытывать сильную турбулентность.