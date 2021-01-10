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Погибший индонезийский «Боинг» попал в зону сильной турбулентности

Самолет индонезийской компании Sriwijaya Air перед крушением в Яванском море попал в зону сильной турбулентности, однако условия были пригодны для взлета и посадки. Об этом сообщил 10 января представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики страны Дэни Сэптиади, пишет ТАСС.

Специалист пояснил, что в радиусе 15 километров от места взлета «Боинга» наблюдались сильная облачность, гроза и осадки. Соответственно, все воздушные суда в этом районе должны были испытывать сильную турбулентность.

Однако, констатировал Сэптиади, видимость для пилотов воздушного судна должна была составлять порядка 2 километров, такие условия подходили и для взлета, и для посадки самолета.

Напомним, самолет с 62 человеками на борту потерпел крушение 9 января в Яванском море. «Боинг» следовал рейсом Джакарта — Понтиниак и пропал с радаров через 4 минуты после взлета. Сейчас водолазы ищут останки самолета и людей, найдены чёрные ящики.

Местная полиция, по данным издания Detik.com, получила 11 мешков с фрагментами тел. Те мешки, в которых находились части воздушного судна, переданы в Национальный комитет по транспортной безопасности.

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Комментарии (6)

magellan
А они . Боинги и Аэробусы, уже вроде как ввели против нас санкции в 2014
Elkspb
это полная чушь. впрочем в тех краях это норма - выдавать желаемое за действительное.
263888341
Видать уже никому не важно что за модель самолёта потерпела крушение. Просто Боинг и все. Все перепечатывальщики «новости» так и пишут...
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