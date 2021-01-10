Погибший индонезийский «Боинг» попал в зону сильной турбулентности

Самолет индонезийской компании Sriwijaya Air перед крушением в Яванском море попал в зону сильной турбулентности, однако условия были пригодны для взлета и посадки. Об этом сообщил 10 января представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики страны Дэни Сэптиади, пишет ТАСС.
Специалист пояснил, что в радиусе 15 километров от места взлета «Боинга» наблюдались сильная облачность, гроза и осадки. Соответственно, все воздушные суда в этом районе должны были испытывать сильную турбулентность.
Однако, констатировал Сэптиади, видимость для пилотов воздушного судна должна была составлять порядка 2 километров, такие условия подходили и для взлета, и для посадки самолета.
Напомним, самолет с 62 человеками на борту потерпел крушение 9 января в Яванском море. «Боинг» следовал рейсом Джакарта — Понтиниак и пропал с радаров через 4 минуты после взлета. Сейчас водолазы ищут останки самолета и людей, найдены чёрные ящики.
Местная полиция, по данным издания Detik.com, получила 11 мешков с фрагментами тел. Те мешки, в которых находились части воздушного судна, переданы в Национальный комитет по транспортной безопасности.