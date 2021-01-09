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Индонезийский боинг пропал с радаров вскоре после взлета

Пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты и спустя четыре минуты над морем 9 января пропал с радаров.

Фото: Скриншот с сайта flightradar24.com

Боинг, сообщают местные СМИ, летел из Джакарты в Понтианак на Западном Калимантане. Министерство транспорта подтвердило, что связи с экипажем нет. Задействованы поисково-спасательные службы. Количество человек на борту пока не уточняется. Представители авиакомпании также сообщили, что пока собирают информацию.

Фото: Скриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (7)

Piter Russo
Boeing 737 MAX рухнул??
Nik020
Людей жалко.
Bobr Dobr
Слышен вой Суперджетофобов опять не он, опять "надежнейший "Боинг!!!
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