Обломки «Боинга», пропавшего с радаров через 4 минуты после взлёта, и погибших пассажиров нашли в море

Индонезийские дайверы 10 января в Яванском море обнаружили обломки самолета и фрагменты тел пассажиров «Боинга 737–500» компании Sriwijaya Air, который потерпел крушение накануне. Об этом сообщает Associated Press.

Находки были сделаны к северу от побережья Джакарты, между островами Лаки и Ланканг архипелага Тысяч островов на глубине 23 метра.

«Мы получили отчёты от группы водолазов о том, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета», — цитирует агентство заявление главного маршала авиации Хади Тьяджанто. Он добавил, что это были обломки фюзеляжа с регистрационными номерами воздушного судна. Кроме того, водолазы собирали с поверхности воды части тел, предметы одежды и обрезки металла.