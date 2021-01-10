FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -14
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Обломки «Боинга», пропавшего с радаров через 4 минуты после взлёта, и погибших пассажиров нашли в море

Индонезийские дайверы 10 января в Яванском море обнаружили обломки самолета и фрагменты тел пассажиров «Боинга 737–500» компании Sriwijaya Air, который потерпел крушение накануне. Об этом сообщает Associated Press.

Находки были сделаны к северу от побережья Джакарты, между островами Лаки и Ланканг архипелага Тысяч островов на глубине 23 метра.

«Мы получили отчёты от группы водолазов о том, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета», — цитирует агентство заявление главного маршала авиации Хади Тьяджанто. Он добавил, что это были обломки фюзеляжа с регистрационными номерами воздушного судна. Кроме того, водолазы собирали с поверхности воды части тел, предметы одежды и обрезки металла.

По информации AFP, поисковая группа обнаружила два чёрных ящика разбившегося «Боинга».

Рейс 182 направлялся из Джакарты в Понтиниак. Спустя 4 минуты после взлета судно пропало с радаров, а местные рыбаки рассказали, что слышали взрыв. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний