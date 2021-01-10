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Петербург ждёт от Минздрава дополнительные поставки вакцины от ковида

Администрация Петербурга обсудила с Минздравом возможность дополнительных поставок вакцины против коронавируса.

«Переговорил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о дополнительной поставке городу вакцин. Продолжаем вакцинацию в приоритетном порядке врачей и учителей», — сообщил 10 января губернатор города Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщала накануне пресс-служба губернатора, в город в общей сложности поступило 22 692 комплекта доз вакцины, остаток в поликлиниках — 11 095 доз. За 8 января от COVID-19 были привиты 1 470 человек, а за всё время вакцинации — 11 597 человек, из них 344 уже получили вторую прививку.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3010 заболевших коронавирусом, это чуть больше, чем накануне. Статистика смертности снизилась почти на треть.

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Комментарии (3)

262126571
Сперва чиновники должны обеспечить Индию, Латинскую Америку, а потом уже очередь дойдет и жителей СПб.
doorbal_
пора добавить в статистику строку "привито". какая-никакая работа дармоедам
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