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Заболевших ковидом в Петербурге — всё ещё больше 3 тысяч в сутки. И больше, чем накануне

Число заболевших коронавирусом в Петербурге за последние сутки не опустилось ниже 3 тысяч и составило 3010 человек. Об этом 10 января информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 3006 заразившихся. За последние недели ниже 3000 этот показатель не опускался.

В России за последние сутки выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Это меньше, чем накануне (23 309 случаев).

Лидирует в списке городов Москва — 4216 случаев. 4 января, напомним, Петербург обогнал столицу. В тот день в Северной столице зафиксировали 3657 новых официальных случаев заболеваемости ковидом, тогда как в Москве — только 3591.

Всего за последние сутки в городе обследовали на COVID-19 25,6 тысячи человек. Под наблюдением врачей находятся еще 1201 петербуржец, из которых 234 — в статусе контактных, еще 967 — на самоизоляции.

Ранее «Фонтанка» сопоставила заболеваемость «короной» по федеральному регистру и данным Смольного, когда 7 января, по версии портала «Стопкоронавирус», заболеваемость впервые за полтора месяца снизилась до 3005 случаев в сутки. Одно из наиболее вероятных предположений — анонсированная чиновниками «постпраздничная» волна пандемии.

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Комментарии (3)

Баба Нюра
Так просто на каникулах был не нужен больничный, поэтому не делали тесты. Каникулы заканчиваются, поэтому теперь народ будет делать больше тестов , чтобы получить больничный. ПОэтому думаю еще подрастет заболеваемость.
Mash
Технократы все никак не угомонятся
doorbal_
все переболели ужЭ!
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