Заболевших ковидом в Петербурге — всё ещё больше 3 тысяч в сутки. И больше, чем накануне

Число заболевших коронавирусом в Петербурге за последние сутки не опустилось ниже 3 тысяч и составило 3010 человек. Об этом 10 января информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 3006 заразившихся. За последние недели ниже 3000 этот показатель не опускался.

В России за последние сутки выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Это меньше, чем накануне (23 309 случаев).

Лидирует в списке городов Москва — 4216 случаев. 4 января, напомним, Петербург обогнал столицу. В тот день в Северной столице зафиксировали 3657 новых официальных случаев заболеваемости ковидом, тогда как в Москве — только 3591.