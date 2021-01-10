В Петербурге за сутки почти на треть снизилась статистика смертности от коронавируса

За последние сутки в России, по данным сайта« стопкоронавирус.рф», подтверждено 456 смертей от COVID-19. Петербург стабильно занимает второе место.



В Москве на последний день каникул коронавирусной признана гибель 77 человек. В Петербурге — 50. На третьем месте Московская область, где от новой инфекции скончались 20 человек.



Всего в Петербурге с начала пандемии погибли 8378 человек. По России за весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов.

