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На Малой Балканской заменили изношенный участок трубы. В роддоме +25

Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на сетях во Фрунзенском районе Петербурга 9 января. Здание роддома №16 подключено к центральному отоплению.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонтная бригада заменила около 3,5 метров ненадёжной трубы на Малой Балканской и провела диагностику нового участка. Родильный дом №16, который около четырёх часов вечера попал в зону аварии, получает тепло и горячую воду штатно.

В администрации Фрунзенского района добавили, что ремонт закончился в 23:20, сейчас в здании 25 градусов тепла. Пока специалисты чинили трубу, медучреждению обеспечивали дополнительный обогрев мобильными воздухонагревателями большой ёмкости.

© Фонтанка.Ру

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