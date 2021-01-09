Роддом, оставшийся без тепла на Малой Балканской, «Теплосеть» греет вместе с ГУП «ТЭК»

Аварийные бригады «Теплосети Санкт-Петербурга» продолжают устранять последствия прорыва трубы во Фрунзенском районе 9 января. К обогреву мам, младенцев и персонала ближайшего роддома подключились коллеги из «ТЭК».

Как сообщили в компании, дополнительный обогрев роддома №16 на Малой Балканской, 54, обеспечивают семь мобильных воздухонагревателей для помещений большой емкости. Пять тепловых пушек доставили специалисты ГУП «ТЭК», в девять вечера установили первую.

Труба на Малой Балканской лопнула около четырёх часов вечера, на время ремонта медучреждение осталось без тепла и горячей воды. Как уточняли в ГУ МЧС по Петербургу, в роддоме находятся 107 рожениц, 51 ребёнок и тридцать сотрудников. Здание перевели на резервную схему с отоплением по пониженным параметром, горячую воду к десяти вечера обеспечили по обратному трубопроводу. Ремонт собирались закончить к 23:00, за полчаса до этого работы продолжались.