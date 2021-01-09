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Роддом, оставшийся без тепла на Малой Балканской, «Теплосеть» греет вместе с ГУП «ТЭК»

Аварийные бригады «Теплосети Санкт-Петербурга» продолжают устранять последствия прорыва трубы во Фрунзенском районе 9 января. К обогреву мам, младенцев и персонала ближайшего роддома подключились коллеги из «ТЭК».

Как сообщили в компании, дополнительный обогрев роддома №16 на Малой Балканской, 54, обеспечивают семь мобильных воздухонагревателей для помещений большой емкости. Пять тепловых пушек доставили специалисты ГУП «ТЭК», в девять вечера установили первую.

Труба на Малой Балканской лопнула около четырёх часов вечера, на время ремонта медучреждение осталось без тепла и горячей воды. Как уточняли в ГУ МЧС по Петербургу, в роддоме находятся 107 рожениц, 51 ребёнок и тридцать сотрудников. Здание перевели на резервную схему с отоплением по пониженным параметром, горячую воду к десяти вечера обеспечили по обратному трубопроводу. Ремонт собирались закончить к 23:00, за полчаса до этого работы продолжались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Djnyana
Как я понимаю, и это без шуток, если Дети имеют ценность, должен быть.. - Генератор, а не тепловая пушка, - пытаюсь объяснять для.. - Идиотов, хотя.. - Зачем?! )
Djnyana
Вспомнил шутку, чем отличается Генерал от.. Прапорщика, только не баньте меня, плиз, надолго, шучу - баньте, хоть навсегда! ) За прапорщиком - воровство, за Генералом - Армия! ) За прапорщиком - хитрожопость, за Генералом.. - Армия! ) И, вот мне не преодолеть эту.. Петлю, - ненавижу Прапорщиков, уже не слишком обожаю.. - Генералов, но я, это - Я, а что же буит с Россией без Меня?! ) Ума не приложу..)
Djnyana
А по теме: тепловые пушки - портят воздух, последний раз их видел в.. Армии, в далёком - 1987 году, это - Дичь полная! А зная, как работают Наши Технологии, грустно представить..
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