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Пена побеждает огонь после разлива дизельного топлива на Васильевском острове

Пожар в полузаброшенном складе на Косой линии Васильевского острова, который 9 января тушили по повышенному номеру сложности, локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, возгорание в здании на Косой линии, 24/25, локализовано в 13:07, ещё через несколько минут пожарные ликвидировали открытый огонь. С ним боролись силами шести расчётов, пламя тушили, в том числе, с помощью компрессионной пены.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, пострадавших нет. Возгорание произошло после разлива дизельного топлива при его переливе во время заправки модульной котельной.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

holod2364
Ранее и на фото Кожевенная линия, здание фабрики им. Веры Слуцкой
265012101
Не позорьтесь ,хоть бы карту открыли ,по адресу Косая линия д 24/25 находится жилой 6 Ти этажный дом ,во дворе есть одно важное здание ,а горел дом 30 по кожевенной линии.
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