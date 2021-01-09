Пена побеждает огонь после разлива дизельного топлива на Васильевском острове

Пожар в полузаброшенном складе на Косой линии Васильевского острова, который 9 января тушили по повышенному номеру сложности, локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, возгорание в здании на Косой линии, 24/25, локализовано в 13:07, ещё через несколько минут пожарные ликвидировали открытый огонь. С ним боролись силами шести расчётов, пламя тушили, в том числе, с помощью компрессионной пены.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, пострадавших нет. Возгорание произошло после разлива дизельного топлива при его переливе во время заправки модульной котельной.