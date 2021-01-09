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Небо над Васильевским островом заволокло чёрным дымом. Горит дизельное топливо

Возгорание после разлива дизельного топлива произошло на Васильевском острове в Петербурге в субботу, 9 января. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Чёрный дым в районе Кожевенной линии заметили незадолго до полудня. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горит одноэтажное полузаброшенное здание на Косой линии, 24/5. Помещение частично используется как склад, его принадлежность устанавливается.

Пожар произошёл во время заправки модульной котельной, где разлили часть дизельного топлива. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Его тушат по повышенному номеру 1-бис.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Avs7153
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот - древнее и неприкосновенное животное."

"Загорелось как-то необыкновенно, быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, мяукнул, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом."
Валерий Валерьевич
Неграммотные что ли ? Дизельное топливо не горит при атмосферном давлении и температурах окружающей среды. Горит что то горючее на что попало это топливо как катализатор.
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