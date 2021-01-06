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В альтернативной статистике Смольного почти в два раза меньше заболевших коронавирусом, чем у официального оперштаба

За последние сутки в федеральном регистре в Петербурге зарегистрировали 1581 больного коронавирусом. Такие данные 6 января в информационной справке приводит межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Сегодня регистрируется снижение большинства показателей — индикаторов эпидемиологического процесса. В частности, отмечается значительное уменьшение количества новых больных COVID-19 в Федеральном регистре, а также регистраций случаев выздоровления, — говорят в координационном совете и добавляют: — Снижение показателей связано с длинными новогодними каникулами. В такие дни люди реже обращаются за медицинской помощью. Но играет роль и эффективность противоэпидемических мероприятий, проводимых правительством города, в частности, в отношении предприятий общественного питания».

Между тем в статистике федерального оперштаба на сайте «Стопкоронавирус.рф» фигурируют иные цифры. Там отчитались о 3341 случае заболевания коронавирусом, зарегистрированном в Петербурге за последние сутки.

В координационном совете отмечают также снижение числа активных больных — преимущественно за счет тех, кто находится в стационарах, и уменьшение числа госпитализаций по сравнению с предыдущей средой. Количество пациентов под наблюдением по сравнению с 30 декабря сократилось на 1,21%, госпитализаций взрослых стало меньше на 8,12%.

Накануне власти отчитывались об «умеренном росте числа госпитализированных» в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Вера Симакова
Да праздники. Поликлиники не ведут полноценный прием больных, на дом можно вызвать только неотложку. Вот и снижение. После 11 числа будет увеличение.
Okmita
Федеральный регистр, федеральный оперштаб. Кто из них Смольный?
Савва Морозов
"Снижение числа заразившихся...-...за счёт уменьшения госпитализированных". Сильно.
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