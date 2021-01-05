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Альтернативная статистика Смольного показывает на 40% меньше заболевших COVID-19, чем федеральная

В федеральный регистр больных коронавирусом попали 2195 человек, заболевших коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Об этом 5 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Сегодня отмечается значительное снижение количества зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции по сравнению с прошлым вторником (29 декабря). Заметно также умеренное снижение количества активных больных, в первую очередь — в стационарах», — добавили в Смольном.

Статистика федерального оперштаба на сайте «Стопкоронавирус.рф» показала другие цифры: за последние сутки в городе зафиксировано 3649 новых случаев заболевания коронавирусом.

Несмотря на падение числа новых случаев, в рассылке координационного совета говорится об «умеренном росте числа госпитализированных» в сравнении с прошлым вторником, 29 декабря, на 3,3%. В стационарном звене остаётся запас свободного инфекционного коечного фонда 20%.

Накануне власти Петербурга отчитывались о снижении госпитализаций в городе из-за затяжных праздников.

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Комментарии (4)

мухомор
Такая вот бегловщина
yujinspb2
О как, открыли кабаки и заболевших меньше стало? Кого привлекут?
260571091
враньё
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