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Москва обошла Петербург по числу суточных заражений COVID-19. Заболеваемость в Северной столице держится на том же уровне

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 3649 новых случаев заражения коронавирусом, что лишь на 8 меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает 5 января оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

На первое место в статистике снова вышла Москва с 4842 случаями. По России зарегистрировано 24 246 заболевших в 84 регионах.

Фото: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16253 человека. Под медицинским наблюдением находится 1165 человек. Из них 414 — контактные, 751 — на самоизоляции. В Северной столице сокращается число госпитализаций, власти объясняют эту тенденцию затяжными праздниками.

Накануне Петербург впервые за пандемию вырвался в лидеры по числу суточных заражений коронавирусом, сместив Москву. Всего в городе зарегистрировано 260 565 случаев заболевания, 156 711 человек выздоровели, умерли 8077.

Фото: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Фото: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Фото: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

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Комментарии (1)

264909811
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Заранее большое человеческое спасибо.
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