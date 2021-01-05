В Петербурге за последние сутки зафиксировали 3649 новых случаев заражения коронавирусом, что лишь на 8 меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает 5 января оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

На первое место в статистике снова вышла Москва с 4842 случаями. По России зарегистрировано 24 246 заболевших в 84 регионах.