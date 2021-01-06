Заболеваемость коронавирусом незначительно снижается в Петербурге. Северная столица удерживает второе место по приросту заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 3341 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом 6 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это более чем на 300 человек меньше, чем накануне (3649). Северная столица продолжает удерживать второе место по приросту заболевших в стране, на первом Москва (5142). Всего по России выявили 24217 заразившихся за 24 часа (против 24246 накануне)



Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 3 млн 308 тыс. 601 человека. За весь период пандемии зафиксировали 59951 смерть, выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 пациента.

