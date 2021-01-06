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Заболеваемость коронавирусом незначительно снижается в Петербурге. Северная столица удерживает второе место по приросту заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 3341 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом 6 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это более чем на 300 человек меньше, чем накануне (3649). Северная столица продолжает удерживать второе место по приросту заболевших в стране, на первом Москва (5142). Всего по России выявили 24217 заразившихся за 24 часа (против 24246 накануне)

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 3 млн 308 тыс. 601 человека. За весь период пандемии зафиксировали 59951 смерть, выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 пациента.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Njura
Родственник болел ковидом. Делали тест. При выписке с больничного повторный тест делать не стали без объяснений.
264939281
В нашей семье в конце декабря заболело пятеро. Из поликлиники пришла терапевт. Объявила, что тестов им больше не выделяют, и тестировать нас никто не будет. И вообще с января никаких тестов больше не будет (мол, так им объявила заведующая). Если нам очень надо - делайте платно. Соответственно, диагноз ковид нам не поставили. Хотя сама же тут же и говорит - да, симптомы однозначно ковидные. В т.ч. и потеря обоняния. По итогу - ни в одну статистику мы не попали. Вот вам и снижение заболеваемости... )))
avtech
очередной бред! доделали анализы за предыдущие дни, а сейчас просто сдают меньше
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