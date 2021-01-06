В Петербурге за сутки от коронавируса привили рекордное число горожан — чуть более тысячи. В Смольном заметили трудности с записью на вакцинацию

«Количество желающих привиться возрастает. Всего в городе вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 8067 человек. В поликлиниках на сегодняшний день в наличии 14 625 доз вакцины», — сообщает координационный совет.

За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса привили рекордное количество горожан — 1053 человека. Таким образом, к 6 января в городе вакцинацию прошли 8067 человек, следует из информационной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы 6 января столкнулись со сложностями с записью на вакцинацию. Горожанам отказываются назначать прививки до конца праздников, в пунктах вакцинации объясняют это тем, что дозы закончились. В комитете по здравоохранению отметили, что вакцина в городе есть, но «потоки вакцинируемых уже сформированы».



О проблемах оговорились и в координационном совете. «В связи с ростом количества желающих привиться в отдельных местах, судя по обращениям граждан, возникают трудности с записью на вакцинацию. Комитет по здравоохранению и администрации районов проводят работу по совершенствованию механизмов записи на вакцинацию. Планируется постепенное наращивание мощностей, чтобы охватить прививочной кампанией большее количество горожан», — отмечается в информационной справке.



Среди тех, кто уже привился от коронавируса, оказались сотрудники «Фонтанки». Об их ощущениях читайте в нашем материале.

